Başakşehir'de Giuliano ile yollar ayrıldı
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Başakşehir'de Giuliano ile yollar ayrıldı

Başakşehir'de Giuliano ile yollar ayrıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir'de Brezilyalı futbolcu Giuliano ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Medipol Başakşehir'de Brezilyalı futbolcu Giuliano ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Yeni sezon kadro planlamalarına devam eden Başakşehir, 31 yaşındaki oyuncu Giuliano'yla yollarını ayırdı. Turuncu-lacivertlilerle toplam 32 maça çıkıp 3 gol, 5 asistlik performans sergileyen Giuliano için paylaşılan veda mesajında, "Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Giuliano ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kısa sürede ailemizin önemli bir parçası olan Brezilyalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Başakşehir'de Giuliano ile yollar ayrıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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