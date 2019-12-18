Haberler » Spor » Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası'nda yarın Hekimoğlu Trabzon'u ağırlayacak - Spor

Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası'nda yarın Hekimoğlu Trabzon'u ağırlayacak

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'la karşılaşacak.

18.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:54
Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası'nda yarın Hekimoğlu Trabzon'u ağırlayacak

Medipol , Ziraat 5. tur rövanş maçında yarın sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu 'la karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak mücadelede, hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

İki takım arasında Trabzon'da oynanan ilk karşılaşmayı turuncu-lacivertli ekip, Demba Ba'nın golüyle 1-0 kazanmıştı.

Teknik direktör Okan Buruk'un bu mücadelede fazla forma şansı bulamayan oyuncularına görev vermesi bekleniyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler