Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası'nda Bodrumspor'u konuk edecek
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın sahasında TFF 2. Lig ekibi Bodrumspor'u ağırlayacak.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın sahasında TFF 2. Lig ekibi Bodrumspor'u ağırlayacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı kazanacak ekip, adını 5. tura yazdıracak.
Türkiye Kupası'na Medipol Başakşehir bu turdan başlarken, Bodrumspor ise sahasında Isparta 32'yi 3-1 yenerek 4. tura yükseldi.
AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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