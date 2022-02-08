Medipol Başakşehir, Trezeguet ve Pizzi'yi açıkladı

Medipol Başakşehir, Aston Villa forması giyen Trezeguet ve Benfica'da oynayan Pizzi'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Başakşehir'de Trezeguet 27, Pizzi ise 20 numaralı formayı terletecek.

Kulübümüz, Benfica kulübünün futbolcusu Pizzi'yi sezon sonuna kadar kiraladı. Portekiz Milli Takımı'nda da görev yapan başarılı orta saha oyuncusu, efsanesi olduğu Benfica kulübünün taraftarları tarafından 'Pizzidane' lakabı ile anılmaktadır. Takımımızda 20 numarayı giyecek olan Pizzi'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."