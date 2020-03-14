Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı Süper Lig'in 26. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 26. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ısınma hareketleriyle başlayan ve 5'e 2 ile devam eden antrenmanın taktik çalışmayla tamamlandığı belirtildi.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan Medipol Başakşehir, bugün Trabzon'a gidecek.

Kaynak: AA