Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçına hazır
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı.
İdman, 5'e 2 pas oyununun ardından yapılan pas-şut çalışmasıyla tamamlandı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Medipol Başakşehir-Trabzonspor karşılaşması, yarın saat 20.00'de başlayacak.