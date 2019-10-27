Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçına hazır

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

27.10.2019 19:32
Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçına hazır

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı.

İdman, 5'e 2 pas oyununun ardından yapılan pas-şut çalışmasıyla tamamlandı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Medipol Başakşehir-Trabzonspor karşılaşması, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.