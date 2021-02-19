Medipol Başakşehir - Trabzonspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Şubat Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçının gollerini kim attı?
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Medipol Başakşehir - Trabzonspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Şubat Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçının gollerini kim attı?

19.02.2021 21:19 | Son Güncelleme: 19.02.2021 21:22
Medipol Başakşehir - Trabzonspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Şubat Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçının gollerini kim attı?

Başakşehir ligin 26. haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Peki Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Medipol Başakşehir - Trabzonspor canlı anlatım, canlı takip izle! Medipol Başakşehir - Trabzonspor maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?

Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? Medipol Başakşehir - Trabzonspor hangi kanalda? Medipol Başakşehir - Trabzonspor muhtemel 11'ler! Medipol Başakşehir - Trabzonspor canlı izle! Maçtan dakikalar! Medipol Başakşehir - Trabzonspor maç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçı 1-0 Trabzonspor'un galibiyeti ile tamamlandı. Maç özeti birazdan aktif olacaktır.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Trabzonspor deplasmanda Yusuf Sarı'nın attığı golle rakibi 1-0 yendi. Bu sonuca göre Trabzonspor 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trabzonspor:

80. dakika : Yusuf Sarı

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile tamamlandı. Özet linki birazdan aktif olacaktır.

MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.

Medipol Başakşehir - Trabzonspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Şubat Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçının gollerini kim attı?

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç bugün 19 Şubat Cuma saat 19:00 'da başladı.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

HALİL UMUT MELER(Hakem)

MUSTAFA EMRE EYİSOY(1. Yardımcı Hakem)

CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU(2. Yardımcı Hakem)

DİRENÇ TONUSLUOĞLU(Dördüncü Hakem)

ÖZGÜR YANKAYA(VAR)

ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY(AVAR)

EKREM KAN(AVAR)

AYTEKİN DURMAZ(Gözlemci)

MEHMET TUNÇAK(Temsilci)

ATALAY BAHAR(Temsilci)

OĞUZ CESUR(Temsilci)

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