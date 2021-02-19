Medipol Başakşehir - Trabzonspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Şubat Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçının gollerini kim attı?

Başakşehir ligin 26. haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Peki Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Medipol Başakşehir - Trabzonspor canlı anlatım, canlı takip izle! Medipol Başakşehir - Trabzonspor maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?

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BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçı 1-0 Trabzonspor'un galibiyeti ile tamamlandı. Maç özeti birazdan aktif olacaktır.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Trabzonspor deplasmanda Yusuf Sarı'nın attığı golle rakibi 1-0 yendi. Bu sonuca göre Trabzonspor 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trabzonspor:

80. dakika : Yusuf Sarı

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile tamamlandı. Özet linki birazdan aktif olacaktır.

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Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç bugün 19 Şubat Cuma saat 19:00 'da başladı.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

HALİL UMUT MELER(Hakem)

MUSTAFA EMRE EYİSOY(1. Yardımcı Hakem)

CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU(2. Yardımcı Hakem)

DİRENÇ TONUSLUOĞLU(Dördüncü Hakem)

ÖZGÜR YANKAYA(VAR)

ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY(AVAR)

EKREM KAN(AVAR)

AYTEKİN DURMAZ(Gözlemci)

MEHMET TUNÇAK(Temsilci)

ATALAY BAHAR(Temsilci)

OĞUZ CESUR(Temsilci)