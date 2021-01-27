Medipol Başakşehir-Trabzonspor

Son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile son Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıran Trabzonspor'un karşılaşacağı TFF Süper Kupa maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan ÇimenMedipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner,