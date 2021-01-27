Medipol Başakşehir-Trabzonspor
Son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile son Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıran Trabzonspor'un karşılaşacağı TFF Süper Kupa maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan ÇimenMedipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner,
Son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile son Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıran Trabzonspor'un karşılaşacağı TFF Süper Kupa maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Epureanu, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Azubuike, Deniz Türüç, Aleksic, Junior Fernandes, Demba Ba
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hugo, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay