Medipol Başakşehir-Trabzonspor
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Medipol Başakşehir-Trabzonspor

27.01.2021 19:45 | Son Güncelleme: 27.01.2021 19:48
Medipol Başakşehir-Trabzonspor

Son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile son Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıran Trabzonspor'un karşılaşacağı TFF Süper Kupa maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan ÇimenMedipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner,

Son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile son Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıran Trabzonspor'un karşılaşacağı TFF Süper Kupa maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Epureanu, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Azubuike, Deniz Türüç, Aleksic, Junior Fernandes, Demba Ba

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hugo, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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