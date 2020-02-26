Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk

Basın toplantısından detaylar Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamaları İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile yarın yapacakları rövanş maçı öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda...

26.02.2020 19:27 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:31
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk

Basın toplantısından detaylar

Medipol Teknik Direktörü 'un açıklamaları İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile yarın yapacakları rövanş maçı öncesi Başakşehir 'nda basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA


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: Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk
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