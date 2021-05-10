Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 41. haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 41. haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Geçtiğimiz hafta Sivas deplasmanında aldığı 1 puan ile ligde kalmayı garantileyen Medipol Başakşehir, haftaya 44 puan ile 14. sırada giriyor. Son 5 maçını kaybetmeyen İstanbul ekibi, 3 galibiyet ve 2 beraberlikle bu süreçte 11 puan topladı.

Son üç maçını kaybetmeyen, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan Hes Kablo Kayserispor ise 40 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.

Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı ev sahibi takım, 2-0 kazanmıştı.

Eksikler

Medipol Başakşehir'de bu karşılaşma öncesinde 4 eksik bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekipte sezonu kapatan Giuliano ile tedavileri süren Hasan Ali Kaldırım, Carlos Ponck ve Fredrik Gulbrandsen kadroda yer almayacak.

Dört futbolcu sarı kart ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de dört futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Turuncu-lacivertlilerde Ömer Ali Şahiner, Leonardo Duarte, Tolga Ciğerci ve Mahmut Tekdemir bu sezon ligde üçer sarı kart gördü.

Bu dört oyuncu, Kayserispor maçında da sarı kart görmeleri halinde İstanbul ekibinin Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmada cezalı olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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