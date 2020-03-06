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Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

06.03.2020 09:18 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:18
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak

Medipol , Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde son üç maçını kazanan turuncu-lacivertli takım, 49 puanla haftaya lider durumda giriyor.

Son iki maçından toplam 1 puan alan Göztepe'nin ise 34 puanı bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısı oynanan mücadeleyi, Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

Epureanu ve Skrtel sarı kart ceza sınırında

Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimleri Alexandru Epureanu ve Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İki futbolcu, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde takımının 26. haftada Trabzonspor'a konuk olacağı maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: AA

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