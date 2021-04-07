Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın Gaziantep'e konuk olacak
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın Gaziantep'e konuk olacak

Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın Gaziantep'e konuk olacak

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacak.

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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde son maçında Yeni Malatyaspor'u yenerek puanını 33'e yükselten Medipol Başakşehir, haftaya 15. sırada girdi.

Geçtiğimiz haftayı Bay geçen Gaziantep ise 47 puana sahip.

Eksikler

Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Junior Caiçara, Bolingoli ve Hasan Ali Kaldırım bu mücadelede de forma giyemeyecek.

İstanbul temsilcisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı açıklanan bir futbolcu da takımındaki yerini alamayacak.

Beş futbolcu sarı kart ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de beş futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Turuncu-lacivertlilerde Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner ve Hasan Ali Kaldırım, bu sezon ligde üçer sarı kart gördü. Bu beş oyuncu, Gaziantep maçında da sarı kart görmeleri halinde İstanbul ekibinin Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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