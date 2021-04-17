Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni adresi Yunanistan Ligi oluyor
Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni adresi Yunanistan Ligi oluyor
Deniz Çoban: Beşiktaş'ın golünden önce net bir faul var
Deniz Çoban: Beşiktaş'ın golünden önce net bir faul var

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Geçtiğimiz haftayı bay geçen ve ligdeki son maçında Gaziantep'e 2-0 yenilen Medipol Başakşehir, 33 puana sahip. Son 4 maçını kaybetmeyip, 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertli ekip ise 66 puanda.

Medipol Başakşehir'de bu karşılaşma öncesinde üç eksik bulunuyor. Tedavileri süren Junior Caiçara, Bolingoli ve Hasan Ali Kaldırım yarın forma giyemeyecek.

Altı futbolcu sarı kart ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de altı futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Turuncu-lacivertlilerde Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner, Carlos Ponck ve Hasan Ali Kaldırım, bu sezon ligde üçer sarı kart gördü.

Bu altı oyuncu, Fenerbahçe maçında da sarı kart görmeleri halinde İstanbul ekibinin Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmada cezalı olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ersin Tatar Antony Blinken Süleyman Soylu
Magazin Müjde Ar Ebru Şallı Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Metin Oktay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 10:16:52. #1.14#

title