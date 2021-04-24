Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

İki maçlık galibiyet özlemine Kasımpaşa karşısında son veren ve düşme hattından çıkan Medipol Başakşehir haftaya 36 puanla 17. sırada giriyor.

Ligdeki son maçında Gaziantep'i 3-2 yenen Aytemiz Alanyaspor ise 55 puanla 5. sırada yer alıyor.

Eksikler

Medipol Başakşehir'de kart cezası sona eren kaptan Mahmut Tekdemir bu mücadelede forma giyebilecek.

Turuncu-lacivertli ekipte tedavileri süren Hasan Ali Kaldırım, Cemali Sertel, Rafael ve Carlos Ponck kadroda yer almayacak.

İstanbul ekibinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Deniz Türüç ve testleri pozitif sonuçlanan iki oyuncu da forma giyemeyecek.

Dört futbolcu sarı kart ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de dört futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Turuncu-lacivertlilerde Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Ömer Ali Şahiner ve Mahmut Tekdemir bu sezon ligde üçer sarı kart gördü.

Bu dört oyuncu, Aytemiz Alanyaspor maçında da sarı kart görmeleri halinde İstanbul ekibinin Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşmada cezalı olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Medipol Başakşehir'den ligde kalma yolunda kritik galibiyet
Medipol Başakşehir'den ligde kalma yolunda kritik galibiyet
Alanyalı forvet Babacar yine boş kaleye kaçırdı, şanssızlığına kendisi de isyan etti
Alanyalı forvet Babacar yine boş kaleye kaçırdı, şanssızlığına kendisi de isyan etti
Demba Ba'nın Başakşehir'den ayrılışının perde arkasından oruç yasağı çıktı
Demba Ba'nın Başakşehir'den ayrılışının perde arkasından oruç yasağı çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Fuat Oktay Hulusi Akar Ersin Tatar
Magazin Ebru Şallı Hande Erçel Şeyma Subaşı Yılmaz Erdoğan
Spor Ömer Ali Cenk Tosun Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 10:49:27. #1.15#

title