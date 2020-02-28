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Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon maçının ardından - TFF Başkanı Özdemir

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda deplasmanda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında konuk ettiği Portekiz'in Sporting Lizbon takımını uzatma devreleri sonunda 4-1 yenerek tur atladı.

28.02.2020 01:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 01:24
Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon maçının ardından - TFF Başkanı Özdemir

Medipol , UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda deplasmanda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında konuk ettiği 'in takımını uzatma devreleri sonunda 4-1 yenerek tur atladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon maçının ardından - TFF Başkanı Özdemir
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