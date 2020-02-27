Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında yapılacak Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian Devis, Roberto del Palomar (İspanya)Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu,...
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında yapılacak Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian Devis, Roberto del Palomar (İspanya)
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Elia, Demba Ba
Sporting Lizbon: Maximiano, Ilori, Coates, Acuna, Vietto, Ristovski, Battaglia, Wendel, Cabral, Bolasie, Sporar
Kaynak: AA