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Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında yapılacak Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian Devis, Roberto del Palomar (İspanya)Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu,...

27.02.2020 19:52 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:52
Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında yapılacak Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian Devis, Roberto del Palomar ()

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Elia, Demba Ba

Sporting Lizbon: Maximiano, Ilori, Coates, Acuna, Vietto, Ristovski, Battaglia, Wendel, Cabral, Bolasie, Sporar

Kaynak: AA

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