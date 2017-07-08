Medipol Başakşehir, Slovenya'ya Hareket Etti
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı kampını geçireceği Slovenya’ya hareket etti.
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı kampını geçireceği Slovenya'ya hareket etti.
Yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz Pazartesi günü kulüp tesislerinde başlayan Medipol Başakşehir, yurt dışı çalışmalarını geçireceği Slovenya'ya hareket etti. Hazırlıklarını Slovenya'nın Gora kentinde sürdürecek olan turuncu-lacivertliler, burada 3 tane de hazırlık maçı oynayacak. 11 günlük kampta Medipol Başakşehir, Slovenya 2. Ligi'nden NK Triglav Kranj ve Hollanda Eredivisie'den Vitesse Arnhem ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertlilerin 3. hazırlık maçını oynayacağı takım ve günü ise kamp süresinde belli olacak. Kafile, 20 Temmuz'da İstanbul'a dönecek. - İSTANBUL