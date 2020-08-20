Medipol Başakşehir, Skrtel ile devam ediyor Medipol Başakşehir, Slovak futbolcusu Martin Skrtel ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehir, Slovak futbolcusu Martin Skrtel ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu başında 1 yıllık sözleşme imzaladığımız Martin Skrtel ile 1 yıllık yeni anlaşma yapılmıştır. Tecrübesi ve lider karakteriyle takımımıza önemli katkıda bulunan Slovak futbolcu ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Martin Skrtel'e turuncu-lacivertli formamızla başarılarının devamını diliyoruz" denildi. (İHA) Kaynak: İHA