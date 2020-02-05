FLASH HABER: Van'da ölü sayısı yükseliyor! 26 canımızı yitirdik
Haberler » Spor » Medipol Başakşehir, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Spor

Medipol Başakşehir, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

05.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:04
Medipol Başakşehir, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Medipol , Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda lider Demir Grup 'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ısınmayla başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmanın ardından gerçekleştirilen hücum çalışmasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertli takım, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler