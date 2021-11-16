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Medipol Başakşehir Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, dinamik ısınmayla başladığı belirtildi. Taktik organizasyonlarla devam eden idmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Edin Visca'nın fizyoterapist eşliğinde çalıştığı kaydedildi.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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