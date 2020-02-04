Medipol Başakşehir, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda turuncu-lacivertli futbolcuların salonda çalıştığı belirtildi. Antrenmanda futbolcuların kuvvet çalışması yaptığı kaydedildi.
Turuncu-lacivertli takım, günün ikinci antrenmanını bu akşam tesislerinde yapacak.