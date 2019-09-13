Medipol Başakşehir, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasındaki çalışma teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.