Medipol Başakşehir sezonu açtı
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
21.08.2020 20:38 | Son Güncelleme: 21.08.2020 21:48
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, şut çalışmasıyla antrenman sona erdi.Turuncu lacivertli ekip, yarın saat 12.00 ve 18.00'de yapacağı antrenmanlarla çalışmalarını sürdürecek.
Kaynak: DHA