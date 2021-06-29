Medipol Başakşehir, sezonu 5 Temmuz'da açacak
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Medipol Başakşehir, sezonu 5 Temmuz'da açacak

Medipol Başakşehir, sezonu 5 Temmuz'da açacak
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, 2021-2022 futbol sezonu hazırlıklarına 5 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Medipol Başakşehir, 2021-2022 futbol sezonu hazırlıklarına 5 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 5 Temmuz'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki tesislerde toplanacak turuncu-lacivertli ekip, iki gün İstanbul'da çalışacak. Futbolcular ve teknik heyet, bu sürede sağlık kontrollerinden geçirilecek.

Medipol Başakşehir, kamp programı için 7 Temmuz Çarşamba günü Bolu'nun Gerede ilçesine hareket edecek. Turuncu-lacivertliler, 19 Temmuz'da İstanbul'a dönerek yeni sezon çalışmalarının ilk etabını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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