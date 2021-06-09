Medipol Başakşehir, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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Medipol Başakşehir, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Medipol Başakşehir, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Galatasaray'dan ayrılan Şener Özbayraklı'yı renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Galatasaray'dan ayrılan Şener Özbayraklı'yı renklerine bağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, üst yönetici Mustafa Eröğüt'ün hazır bulunduğu törende Şener Özbayraklı, kendisini 2 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Geride kalan sezonlarda Fenerbahçe forması da giyen Şener Özbayraklı, Galatasaray'da geçen sezon 12 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçında oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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Medipol Başakşehir, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler Spor
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