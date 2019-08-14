Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi şansını kaybetti; yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek
Medipol Başakşehir Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek
14.08.2019 22:40
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Medipol Başakşehir rövanş maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 2-0 yenilerek elendi.
Turuncu-lacivertli ekip, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Georgios Karaiskakis Stadı'nda Olympiakos'a konuk oldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com