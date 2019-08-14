Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi şansını kaybetti; yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek

Medipol Başakşehir Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek

14.08.2019 22:40
Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi şansını kaybetti; yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Medipol Başakşehir rövanş maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 2-0 yenilerek elendi.

Turuncu-lacivertli ekip, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Georgios Karaiskakis Stadı'nda Olympiakos'a konuk oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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