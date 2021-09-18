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Medipol Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in beşinci haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in beşinci haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Medipol Başakşehir, ligde dört hafta sonunda puanla tanışamayan iki ekipten biri. Turuncu-lacivertliler, son sıradaki GZT Giresunspor'un averajla önünde 19. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk haftasında iç sahada Aytemiz Alanyaspor'a 1-0, ikinci maçında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-1, üçüncü hafta karşılaşmasında evinde Yukatel Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, son maçında da deplasmanda Göztepe'ye 2-1 kaybetti.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Ahmed Kutucu ve kadro dışı bırakılan Junior Caiçara bu mücadelede forma giyemeyecek.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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