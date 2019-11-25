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Medipol Başakşehir-Roma maçını Rumen hakem Ovidiu Hatega yönetecek

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü sahasında İtalya'nın Roma ekibi ile yapacağı maçta Rumen hakem Ovidiu Hatega düdük çalacak.

25.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:40
Medipol Başakşehir-Roma maçını Rumen hakem Ovidiu Hatega yönetecek

Medipol 'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü sahasında İtalya'nın ekibi ile yapacağı maçta Rumen hakem Ovidiu Hatega düdük çalacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı yönetecek Hatega'nın yardımcılıklarını Octavian Şovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu olacak.

Kaynak: AA
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