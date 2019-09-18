Medipol Başakşehir, Roma maçına hazır

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk haftasında yarın Roma ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

18.09.2019 22:42
Medipol Başakşehir, Roma maçına hazır

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk haftasında yarın Roma ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Medipol Başakşehir, son antrenmanını maçın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirdi.

İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanın başında turuncu-lacivertli ekip takımın maskotu da olan "Bozbaykuş"la fotoğraf çektirdi.


Isınma hareketlerinin ardından oyuncular antrenmana 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Futbolculara, teknik direktör Okan Buruk'un da katıldığı gözlendi.


Medipol Başakşehir'in maç öncesi son idmanını kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ da izledi.

Kaynak: AA
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