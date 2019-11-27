Medipol Başakşehir-Roma maçına doğru - Okan Buruk/Edin Visca

27.11.2019 20:16 | Son Güncelleme: 27.11.2019 20:20

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. hafta maçında yarın İtalya'nın Roma takımını ağırlayacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmadan galip ayrılarak gruptan çıkmayı garantilemek istediklerini söyledi.

Maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına oyuncusu Edin Visca ile katılan Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Bizim için çok önemli bir maça çıkıyoruz." ifadesiyle konuşmasına başlayan Buruk, şunları kaydetti:

"Grupta birinci olmamız, bu maçı kazandığımız takdirde bir üst tura çıkmayı garantilememiz, bizim için çok önemli ve değerli. Bu, sadece Başakşehir takımı için değil Türkiye için de çok değerli bir karşılaşma. Bu nedenle motivasyonumuz iki katından daha fazla. Yarın da motivasyonumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz. İlk maçtan önce 'Hücumda çok etkili oyuncuları var, eğer pozisyon verirseniz golü de yersiniz.' demiştim. Maçtan sonra da 'Bu Roma takımını herkes yenebilir.' demiştim. İlk yarı kendi kalemize gol atmasak maçı kazanmaya ortak bir takımdık. İkinci yarıda çok kötü bir oyun ortaya koymuştuk. Gruptaki puan durumundan maçtan sonraki görüşümün doğru olduğunu görüyoruz."

Takımda sakatlığı bulunan oyuncuların durumu hakkında bilgi veren Okan Buruk, "Son maçta sakatlanan Mahmut, yarın bizimle olmayacak, Uğur dizinden bir operasyon geçirdi, Uğur da olmayacak. Ufak tefek sakatlığı olan oyuncularımızla ilgili yarın karar vereceğiz. Gözüken sakatlarımız, Uğur ve Mahmut." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü, bir İtalyan basın mensubunun, "Neden ülke için çok önemli bir karşılaşma sözünü kullandınız. Yarın nasıl bir atmosfer olacak?" yönündeki sorusuna, "Türkiye, misafirperverlik anlamında dünyanın en iyileri arasındadır. Kendimizden çok ülkemize gelen insanları düşünürüz. Aynı şey Roma takımı ve Romalı sporseverler için de geçerli. Benim Türkiye için önemli olduğunu söylememin nedeni, ülke puanı için önemli, sadece sportif anlamda bizim için önemli. Yarın rekor kırmayı düşünüyoruz. Başakşehir Stadı'ndaki maçlarda çok seyirci olmuştur ama yarın tribünlerin tamamen dolu olacağını ve bizi desteklemeye gelen çok fazla insan olacağını düşünüyoruz. Şu anda ülke takımları arasında en büyük şansa sahip takımız. O yüzden bizim taraftarımızla birlikte diğer takım taraftarlarının da bize destek vereceğini düşünüyoruz." yanıtını verdi.

Okan Buruk, bir basın mensubunun Medipol Başakşehir'in, Galatasaray maçına üç ön libero ile çıktığını hatırlatması üzerine ise şöyle konuştu:

"Kadrolar her zaman tartışılır. Biz kendi kafamızda bazı şeyleri yaşarız, siz televizyon başında bazı şeyleri görürsünüz. Taktiksel anlamda ülke olarak bir Fransa deplasmanı oynadık. Orada da Mahmut üç ön liberodan biriydi, İrfan da sol kanatta oynamıştı. Maç berabere bitince de herkes alkışlamıştı, kimseden de böyle bir yazı görmedim. Taktiksel olarak sadece maça başladığınız 11'i değil, devamını da düşünürsünüz. Rakibimiz 3'lü savunma oynuyordu, onu da yazmadınız. Üç stoper çıkmış, rakibimiz sekiz kişi zaten merkezde oynayan bir takım, kenarları kullanmak bizim için önemliydi. 55-60 arası değişiklik düşünüyorduk. Galatasaray ilk devre gol atan, ikinci devre çok gol yiyen bir takımdı. Bunların hepsine bakıyorduk. Maç sonunda da taktiğimizin tuttuğunu ve kazandığımızı gördük. 41 maç sonra bir takımı sahasında yenen ilk takım olmak bizim için önemliydi."

Buruk, "Medipol Başakşehir'in gruptan sonraki hedefleri neler?" sorusuna ise "İlk hedefimiz maçı kazanmak. Maç maç gidip yarın kazandığımız takdirde gruptan çıkıyoruz, ilk hedefimiz gruptan çıkmak ve Başakşehir takımı için bir ilki gerçekleştirmek. Ondan sonraki hedefleri inşallah adım adım gerçekleştiririz." yanıtını verdi.

Edin Visca: "Başakşehir tarihini inşallah yarın yazacağız"

Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca, Roma'yı yenip gruptan çıkarak tarih yazmak istediklerini söyledi.

Roma ile çok zor bir 90 dakika oynayacaklarının altını çizen Visca, "Roma, hem İtalya hem de Avrupa'da büyük bir takım. İlk maçta kaybettik ama yarın için daha hazırız, daha motive bir şekilde maçı bekliyoruz. Güçlü bir takım ama biz de ikinci maça daha güçlü çıkacağız. Son birkaç hafta ligde ve Avrupa'da iyi maçlar oynadık. Yarın kazanmak istiyoruz. Başakşehir tarihini inşallah yarın yazacağız. İnşallah bu gruptan çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Turuncu-lacivertli ekibin kaptanı, Roma'nın yıldız oyuncusu Edin Dzeko ile konuşup konuşmadığının sorulması üzerine ise "Sabah da konuştum, dün de konuştum. O da İstanbul'a geldiği için heyecanlı. Ona, 'Biz iki sene önce gruptan çıkamadık, ama yarın Başakşehir'in tarih yazma şansı var, biz de bu şansı kullanmak istiyoruz. Kardeşiz ama yarın biz kazanmak istiyoruz.' dedim." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA