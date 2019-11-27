Haberler » Spor » Medipol Başakşehir, Roma maçı hazırlıklarını tamamladı - Spor

Medipol Başakşehir, Roma maçı hazırlıklarını tamamladı

- Medipol Başakşehir, Roma maçı hazırlıklarını tamamladıİSTANBUL - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. haftasında karşı karşıya geleceği Roma maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

27.11.2019 20:12 | Son Güncelleme: 27.11.2019 20:13
Medipol Başakşehir, Roma maçı hazırlıklarını tamamladı

- Medipol , maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL - Medipol Başakşehir, UEFA Ligi J Grubu 5. haftasında karşı karşıya geleceği Roma maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J grubu 5. maçında yarın sahasında oynayacağı Roma müsabakası hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman ısınma ile başladı. 5'e 2 top kapma yapan turuncu-lacivertli futbolcular, pas çalışması gerçekleştirdi.

Başakşehirli futbolcular, antrenmanın basına kapalı kısmında ise Roma maçının taktik hazırlığını yaptı.

Sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir ve Uğur Uçar antrenmana katılmadı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Medipol Başakşehir, Roma maçı hazırlıklarını tamamladı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.