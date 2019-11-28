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Medipol Başakşehir-Roma

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Medipol Başakşehir ile Roma takımları arasında yapılacak 5. hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Ovidiu Hategan, Octavian ?ovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ponck, Skrtel, Epureanu,...

28.11.2019 19:52 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:52
Medipol Başakşehir-Roma

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Medipol ile takımları arasında yapılacak 5. hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian ?ovre, Sebastian Gheorghe ()

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ponck, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen, Crivelli

Roma: Pau Lopez, Santon, Smalling, Mancini, Kolarov, Diawara, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Kluivert, Dzeko

Kaynak: AA
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