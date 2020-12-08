Medipol Başakşehir, PSG maçına hazır
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Medipol Başakşehir, PSG maçına hazır

08.12.2020 00:03 | Son Güncelleme: 08.12.2020 00:03
Medipol Başakşehir, PSG maçına hazır

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yarın Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibiyle deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yarın Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibiyle deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde maçın oynanacağı Parc des Princes Stadı'ndaki antrenman, Fransa'da devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle basın mensuplarına kapalı gerçekleştirildi.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan Başakşehirli futbolcuların, koşu ve top kapma çalışmalarının ardından maçın taktik çalışmasını gerçekleştirdiği öğrenildi.

Medipol Başakşehir ile PSG arasında Parc des Princes??????? Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 23.00'te başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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