Medipol Başakşehir, Old Trafford'a gitmek için otelden ayrıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Medipol Başakşehir, Old Trafford'a gitmek için otelden ayrıldı

23.11.2020 22:41 | Son Güncelleme: 23.11.2020 22:55

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, İngiltere'nin Manchester şehrine geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, İngiltere'nin Manchester şehrine geldi. Ardından konaklayacağı otele giden temsilcimiz, Old Trafford Stadyumu'nda yapağı antrenman için buradan ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam Medipol Başakşehir, Manchester United ile karşılaşacak. Bu mücadele için öğle saatlerinde Manchester şehrine gelen Başakşehir, akşam saatlerinde son çalışmasını gerçekleştirmek için otelden ayrıldı. Okan Buruk'un öğrencileri karşılaşmanın oynanacağı Old Trafford Stadyumu'na giderek son antrenmanını basına kapalı şekilde yaptı ve maç saatini beklemeye başladı.

(Yunus Dalgıç/İHA)

Medipol Başakşehir, Old Trafford'a gitmek için otelden ayrıldı
Medipol Başakşehir, Old Trafford'a gitmek için otelden ayrıldı
Medipol Başakşehir, Old Trafford'a gitmek için otelden ayrıldı
Medipol Başakşehir, Old Trafford'a gitmek için otelden ayrıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Bolu'da oteller, doğasever tatilciler için hazır
Bolu'da oteller, doğasever tatilciler için hazır
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'den ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'den ayrıldı
Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rüstem Paşa Camisi'nden ayrıldı
Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rüstem Paşa Camisi'nden ayrıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Alişan Sibel Can Öykü Karayel
Spor Falcao Deniz Türüç Şenol Güneş Gökhan Gönül Lewis Hamilton
Tüm Haberler Türk Kaza Kasım Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Medipol Başakşehir, Old Trafford'a gitmek için otelden ayrıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 22:55:43. #1.15#
title