Medipol Başakşehir, Muhammed Emin Sarıkaya'yı Yeni Malatyaspor'a kiralık olarak gönderdi
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Medipol Başakşehir, Muhammed Emin Sarıkaya'yı Yeni Malatyaspor'a kiralık olarak gönderdi

Medipol Başakşehir, Muhammed Emin Sarıkaya'yı Yeni Malatyaspor'a kiralık olarak gönderdi
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, genç oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya'yı Yeni Malatyaspor'a kiralık olarak gönderdi.

Medipol Başakşehir, genç oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya'yı Yeni Malatyaspor'a kiralık olarak gönderdi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Muhammed Emin Sarıkaya, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Yeni Malatyaspor forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Muhammed Emin Sarıkaya için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza önümüzdeki sezon oynayacağı Yeni Malatyaspor'da başarılar dileriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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