Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 28. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
18.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:11
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 28. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanda, çift kale maç yapıldı. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.
Kaynak: AA