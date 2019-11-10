Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçından notlar

10.11.2019 19:14 | Son Güncelleme: 10.11.2019 19:14

Süper Lig'in 11. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Wolfsberger müsabakasının ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti.

Buruk, Wolfsberger müsabakasının başlangıç kadrosunda bulunan Slovak stoper Martin Skrtel'in yerine, Moldovalı oyuncu Alexandru Epureanu'ya ilk 11'de görev verdi.

Skrtel kadroda yok

Medipol Başakşehir'de Slovak oyuncu Skrtel, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Skrtel'in belindeki ağrı nedeniyle dinlendirildiği ve kadroya alınmadığı belirtildi.

Atatürk, ölüm yıl dönümünde anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla karşılaşma öncesinde skorboardda, Atatürk'ün görüntülerinin yer aldığı bir video yayınlandı.

Saha kenarındaki led panolarda Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası gösterilirken, kale arkasındaki tribüne de üzerinde Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı büyük bir pankart asıldı.

Kaynak: AA