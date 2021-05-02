Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü maçına hazır
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Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü maçına hazır

Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü maçına hazır
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Süper Lig'in 39. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 39. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 5'e 3 paslaşma ve top kapma çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Hasan Ali Kaldırım ve Carlos Ponck fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalışırken, Giuliano, Fredrik Gulbrandsen ve dünkü antrenmanda sakatlanan Alexandru Epureanu'nun tedavilerine devam edildi.

Medipol Başakşehir, yarın saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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