Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
08.01.2021 19:11 | Son Güncelleme: 08.01.2021 19:14
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü ile 10 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü ile 10 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idmanda turuncu-lacivertliler, pas çalışmasının ardından turnuva şeklinde oyunlar oynadı.
Yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak Medipol Başakşehir, daha sonra Ankara'ya gidecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan