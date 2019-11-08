Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsberger'i deplasmanda 3-0 yenen Medipol Başakşehir, ara vermeden Süper Lig'in 11. haftasında MKE Ankaragücü ile 10 Kasım Pazar günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

08.11.2019 19:52 | Son Güncelleme: 08.11.2019 19:52
Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

UEFA Ligi'nde Wolfsberger'i deplasmanda 3-0 yenen Medipol , ara vermeden Süper Lig'in 11. haftasında MKE Ankaragücü ile 10 Kasım Pazar günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, 5'e 2 oyunun ardından dar alanda pas çalıştı. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği çalışmayla tamamlayacak.

Kaynak: AA
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