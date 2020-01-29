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Medipol Başakşehir, Milos Jojic'i Wolfsberger'e kiraladı

Medipol Başakşehir, Sırp orta saha oyuncusu Milos Jojic'i Avusturya 1'inci Lig ekiplerinden Wolfsberger'e sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

29.01.2020 22:21 | Son Güncelleme: 29.01.2020 22:21
Medipol Başakşehir, Milos Jojic'i Wolfsberger'e kiraladı

Medipol , Sırp orta saha oyuncusu Milos Jojic'i 1'inci Lig ekiplerinden Wolfsberger'e sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli takımın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada: "Futbolcumuz Milos Jojic, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralanmıştır. Sırp oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.


Kaynak: DHA
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