Medipol Başakşehir, milli futbolcu Ahmed Kutucu'yu renklerine bağladı
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, milli oyuncu Ahmed Kutucu'yu kadrosuna dahil etti.
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, milli oyuncu Ahmed Kutucu'yu kadrosuna dahil etti.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Almanya ekibi Schalke 04'ten transfer edilen 21 yaşındaki forvet ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Ahmed Kutucu'nun Medipol Başakşehir'de 17 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.
Milli oyuncu, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) forma giydiği 45 maçta 5 gol kaydetti. Ahmed Kutucu, geçen sezonun ikinci yarısında Hollanda'nın Heracles Almelo takımında kiralık olarak forma giymişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan