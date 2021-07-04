Medipol Başakşehir, milli futbolcu Ahmed Kutucu'yu renklerine bağladı
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Medipol Başakşehir, milli futbolcu Ahmed Kutucu'yu renklerine bağladı

Medipol Başakşehir, milli futbolcu Ahmed Kutucu'yu renklerine bağladı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, milli oyuncu Ahmed Kutucu'yu kadrosuna dahil etti.

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, milli oyuncu Ahmed Kutucu'yu kadrosuna dahil etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Almanya ekibi Schalke 04'ten transfer edilen 21 yaşındaki forvet ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Ahmed Kutucu'nun Medipol Başakşehir'de 17 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Milli oyuncu, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) forma giydiği 45 maçta 5 gol kaydetti. Ahmed Kutucu, geçen sezonun ikinci yarısında Hollanda'nın Heracles Almelo takımında kiralık olarak forma giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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