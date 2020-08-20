Medipol Başakşehir, Martin Skrtel'in sözleşmesini uzattı Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Slovak stoperi Martin Skrtel'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Slovak stoperi Martin Skrtel'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun geçen sezon takıma katıldığı hatırlatılarak, "Martin Skrtel ile 1 yıllık yeni anlaşma yapılmıştır. Tecrübesi ve lider karakteriyle takımımıza önemli katkıda bulunan Slovak futbolcu ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." denildi.

Skrtel, geçen sezon Süper Lig'de 20 maça çıkıp, 3 gol atmıştı.

Kaynak: AA