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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

04.11.2020 19:49 | Son Güncelleme: 04.11.2020 22:56
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Davide Massa, Filippo Meli, Stefano Alassio (İtalya)Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan (Dk. 87 Mehmet Topal), İrfan Can Kahveci (Dk. 90 Ponck), Visca, Aleksic, Deniz Türüç, Demba Ba (Dk.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Davide Massa, Filippo Meli, Stefano Alassio (İtalya)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan (Dk. 87 Mehmet Topal), İrfan Can Kahveci (Dk. 90 Ponck), Visca, Aleksic, Deniz Türüç, Demba Ba (Dk. 79 Gulbrandsen)

Manchester United: Henderson, Wan-Bissaka (Dk. 76 Fosu-Mensah), Tuanzebe (Dk. 46 McTominay), Maguire, Shaw, Matic, Van de Beek (Dk. 61 Pogba), Mata (Dk. 61 Cavani), Bruno Fernades, Martial, Rashford (Dk. 76 Greenwood)

Goller: Dk. 13 Demba Ba, Dk. 40 Visca (Medipol Başakşehir), Dk. 43 Martial (Manchester United)

Sarı kartlar: Dk. 20 Tuanzebe (Manchester United), Dk. 89 Skrtel (Medipol Başakşehir)

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü haftasında konuk ettiği Manchester United'ı 2-1 yendi. Turuncu-lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyeti aldı.

56. dakikada Manchester United, Medipol Başakşehir kalesini cepheden gören pozisyonda serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Bruno Fernandes'in şutunda, Mert Günok meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.

81. dakikada atılan uzun pasta rakibinden topu kapan Gulbrandsen, Manchester United ceza sahasına girdi. Dar açıdan, önündeki rakibine rağmen sert bir şut attı, Maguire'a çarpan top kornere gitti.

90+2. dakikada Epureanu mutlak bir golü önledi. Shaw'ın sol kanattan kullandığı kornerde Matic'in indirdiği topa Mehmet Topal ters bir vuruş yaptı, kaleci Mert'i geçen topu Epureanu son anda çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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