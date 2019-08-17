Medipol Başakşehir, Malatya deplasmanında

Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, 2019-2020'nin ilk maçında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

17.08.2019 09:07
Medipol Başakşehir, Malatya deplasmanında

Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, 2019-2020'nin ilk maçında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan kaptan Mahmut Tekdemir ile Alexandru Epureanu, Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyecek.
Maçın hazırlıklarını tesislerinde yapacağı son antrenmanla tamamlayacak Medipol Başakşehir, öğle saatlerinde Malatya'ya gidecek.

Kaynak: AA
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