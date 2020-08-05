Medipol Başakşehir maçının ardından - Staale Solbakken
Kopenhag Teknik Direktörü Staale Solbakken'in açıklaması FC Kopenhag taraftarlarının galibiyet kutlamasından detaylar KOPENHAG - Kopenhag Teknik Direktörü Staale Solbakken, Medipol Başakşehir maçının ardından basın toplantısı düzenledi.
05.08.2020 23:15 | Son Güncelleme: 05.08.2020 23:57
Kopenhag Teknik Direktörü Staale Solbakken'in açıklaması
FC Kopenhag taraftarlarının galibiyet kutlamasından detaylar KOPENHAG - Kopenhag Teknik Direktörü Staale Solbakken, Medipol Başakşehir maçının ardından basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA