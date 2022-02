SPOR Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir maçının ardından

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Medipol Başakşehir maçının ardından

Arzu ERBAŞ - Emirhan PEHLİVAN/ RİZE, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26'ncı haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 yenildi. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ve Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Edinç Sözer açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, '2-0 mağlup olduk, üzgünüz. İyi bir mücadele ortaya koyduk. Oyuncularım iyi bir takıma karşı ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar, bunu da yaptılar. Başakşehir iyi bir takım bunu da söylemek lazım. Yediğimiz iki goldeki ufak tefek hatalarımız rakibin lehine sonuçlandı. Onların hatalarını biz gole çeviremedik. Başakşehir'e yenilmemiz çok abes bir şey değil, normal. Kazanmak için her şeyi yaptık, mücadele verdik, olmadı. Bundan sonra da birçok maçta kazanmak için sahada olacağız ama kazanamayacağımız maçlarda olacak. Her hata yapan oyuncu her hafta ıslıklanıp yuhalanıp dışarı davet edilirse bu nasıl olacak' Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Geçen hafta Alper, şimdi Sabo. Sabo'yu öbür hafta burada nasıl oynatacağız? Anlam veremiyorum. Öbür hafta bir diğeri kötü oynarsa yuhalanacağını düşünerek sorumluluk nasıl alacak? Taraftarlar bizi de istifaya davet etti. Nasıl göreve davet edildiysek istifaya da davet edilebiliriz. Bugüne kadar da zaten benim hiçbir kulüple bir sıkıntı yaratmadığımı herkes bilir. Değişimler çok normaldir. Takımın menfaatine olacaksa bunu yapmaktan da çekinmeyiz, hiçbir zorlukta çıkarmayız. Asla görevden kaçmak pes etmek gibi bir niyetimiz yok" dedi.

"İSTEYEN VEDA, İSTEYEN DEVAM MESAJI OLARAK ALSIN"

Transferlerle daha iyi bir takım olduklarını söyleyen Hamzaoğlu, "Bugün de bunu ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bugüne kadar 20 maça çıktık, 22 puan aldık, yarım sezon gibi bir şey oluyor. ve bunlardan kendi ayarımızdaki takımlardan sadece Giresunspor'a deplasmanda yenildik, 10 kişi kaldığımız için. Biz rakiplerimizle başa başa mücadele edecek ve üstünlük sağlayacak bir kadroya sahibiz. Haftaya belki Galatasaray maçını kazanabiliriz çünkü iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bu akşam oturup konuşuruz başkanla. Eğer böyle bir tasarrufları olacaksa da hiç problem değil. Biz takıma güveniyoruz, bir değişim gerekiyorsa yaparız. Yapmazsak da bu takımla beraber biz bu yarışı iyi yerde bitiririz. İsteyen veda isteyen devam mesajı olarak alsın. Nasıl duymak istiyorsanız öyle alsın? ifadelerini kullandı.

SÖZER: ZOR MAÇ OLDU

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer ise 'Her galibiyet güzel bir galibiyet. Her maç zor. Genelde bu maçlar çok zor oluyor. Biz elimizden geleni yaptık takım olarak. Takımımı tebrik ediyorum. Zor maç oldu. İlk yarı güzel oynadık, top bizdeydi. Bizim oyunumuz güzeldi. Güzel pozisyonlar çıkardık. Çok güzel bir gol attık. Çalıştığımız bir gol. Takım her zaman hocanın dediğini yaptı. Çalıştıklarımızı, sistemi olsun taktik olsun sahada göstermeye çalışıyor. İkinci yarıya güzel başladık. Devamında ikinci golü atmak istedik. Kontra atakla güzel bir gol attık. Yeni oyuncumuz Trezeguet 2 golle çok güzel bir katkı sağladı takıma. Ama genelde takım olarak komple tebrik ediyorum, biz her konuda beraber çalışıyoruz. Hücum olsun savunma olsun bunları çok güzel yaptık' şeklinde konuştu.