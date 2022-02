Medipol Başakşehir maçının ardından

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - İsmail Kartal : İstediğimiz gibi üretken değildik

"Motivasyonu yükseltmeye çalışacağım"

Erdinç Sözer: Mücadeleli, hızlı bir maç oldu

Mustafa AKIN - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24'üncü haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bizim bir, iki pozisyonumuz var, rakibinde öyle. İkinci yarı İrfan'ın omzunda problem olduğu için mecburi değişikliğe gittik. İkinci yarıda oyun kontrolü 15 dakika bizdeydi. Golü ararken yediğimiz gol bütün takımın dengesini bozdu. Ondan sonrada çok fazla üretken olamadık. Hamlelerimiz zamanında ve yerindeydi. Oyunu değiştirmek için her şeyi yaptık. Sadece istediğimiz gibi üretken değildik ve sonuçta bir gol yedik, maçı kaybettik, çok üzgünüm. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Fenerbahçe bir gol yediği zaman en az 2 gol atıp maçı çevirmesini bilmeli. Biz bu akşam bunu gerçekleştiremedik. Sadece bugün söylediğim gibi maçı bizde kazanabilirdik. 1 gol bulup öne geçseydik belki taraftarımızın bu gol enerjisini yukarı çekip çok başka bir skorla maç bitebilirdi. 1 gol yediğimiz için tepki protestolar oldu. Ben bunların olmamasını diliyorum. Futbolcular bizim futbolcularımız. Biz Fenerbahçe'yi temsil ediyoruz. Taraftarımızdan biraz daha sağduyulu olmalarını istiyorum. Biraz daha takımımıza destek vermelerini istiyorum" dedi.

Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer ise "Mücadeleli, hızlı bir maç oldu. Fenerbahçe kalite olarak çok kuvvetli bir takım. Biz kendi takımımızla çalıştık ve çok sevindik. Fenerbahçe'yi yendik diye değil, yeni yıla çok hedefli başladık, son 2 maçı kazanamadık. Bu maç bizim için çok değerliydi. O adımı gelecek haftalarda atmak istedik. Her zaman galibiyet için oynuyoruz. Kendi oynadığımız pas oyun sistemini her zaman oynuyoruz. Takımımı tebrik ediyorum. Bizim için çok önemli bir galibiyet. Biz hocamızla beraber oyun sistemi kurmak istiyoruz. Felsefemiz pas oyunu. Pas oyununu tek topla değil, savunmamızda var. Bu takımın oturması için bir zaman var. Bizim hedefimiz her zaman kazanmak. Bunu oyunda gösterdik. Takımımız her zaman isteklerimizi sahada gösteriyor. Aleksic 13 kilometre koşmuş. Çok çalışıyoruz bunlara. Bu maçı kazanmayı hak ettik. Takıma her zaman güvenimiz çok yüksek. Bu maçı kazanıp bu adımı attığımız için çok sevindik" dedi.