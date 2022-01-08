Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından - Daniele Cavalletto
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Spor
Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından Alanyaspor Yardımcı antrenörü Daniele Cavalletto'nun açıklamaları Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından Yardımcı antrenör Daniele Cavalletto.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından
Alanyaspor Yardımcı antrenörü Daniele Cavalletto'nun açıklamaları Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından
Yardımcı antrenör Daniele Cavalletto