Medipol Başakşehir maçının ardından

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı oyunun galibi olduklarını ama skoru alamadıklarını belirterek, "Ligin en organize takımlarından biriyle bugün karşılaşacağımızı biliyorduk. İki takımın da planları arasında hem savunma hem hücum vardı. Bunları çok doğru uygulayarak hareket ettik saha içinde. Oyunun büyük bölümünde rakip bizi karşılamada çözüm bulamayınca başka formasyona geçti, biz oyunun içinde başka formasyon denedik. Oyun olarak bütününde direkten dönenler var, rakibe çok fazla fırsat vermeme var, planlar ve sabır var. Oyun olarak kazandık ama skor olarak kazanamadık. Bugün sahada savunmanın merkezi ilk defa yan yana oynadı, bence çok da iyi oynadılar. Kenar oyuncularımız yok. Djaniny elinden geleni yapmaya çalışıyor, Ömür iç orta saha oyuncusu ve kenarda kullanıyoruz. Hamle şanslarımız fazla yok ama ona rağmen oyuncular, oyunun üstüne geçen seneden beri üstüne koya koya sahip çıkarak böyle bir takıma karşı son ana kadar kazanmayı da, hücumu da savunmayı da zorlayarak yaptılar. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Beraberlik bu işin içinde var. Yolumuza devam edeceğiz. Bir hafta ara var, sonra lig tekrar başlıyor. Ara yok gibi ilk yarıyı bitirdik ama yol devam edecek. İlk yarıda baktığımda birçok şeyi üstüne koyarak devam eden bir Trabzonspor var. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Harika şekilde stadı doldurdular ve bize destek verdiler. Bu desteğini sabırlı şekilde savunmada da hücumda da pozitif olarak bize verdikleri sürece ceplerimiz çok dolu, oyun da gelişiyor. Rekabeti artıracak transfer çalışmalarımızı da yapıyoruz. Çünkü bugün hamle yapacak fazla şansımız yoktu. Ona rağmen oyun üstünlüğü bizdeydi. İyi bir takıma karşı oynadık" dedi.

Sözer, Başakşehirli oyuncu Visca'nın Trabzonspor'a transferiyle ilgili yöneltilen soruyu ise "Ben bir şey diyemem. Bizim için çok değerli bir oyuncu. İstekler var ama şu anda bir gelişme yok" şeklinde cevapladı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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